Torna la festa di Paperino. E c’è anche Claudia Koll

Ci sarà anche l’ex attrice Claudia Koll alla Festa della Beata Vergine Maria Addolorata in piazza della Chiesa a Paperino dal 7 al 15 settembre Si comincia domani alle 18 con la messa e l’apertura della fiera di beneficenza e della mostra fotografica "La domenica andando a Messa ...in Vacanza", con gli scatti fatti da bambini e ragazzi. Dalle 20 cena a base di pecora da prenotare al 331 2586038. Domenica 8 settembre messe alle 8-9-10-11 con processione nel giardino e omaggio alla Madonna. Il giorno dopo alle 21 rosario e incontro con don Alessandro Nucci su "Dio la scienza e le prove". Martedì 10 dalle 20 "Pizza No Stop" nel giardino della chiesa, prenotazione al 331 2586038. Mercoledì alle 16 messa per gli anziani con momento conviviale. Alle 21.15 incontro su "Una critica Tomistica alla teoria del Gender" con don Enrico Bini. Giovedì alle 17.30 laboratorio per bambini e ragazzi, al termine merenda-cena; alle 21 gara di dolci, da consegnare in canonica entro le 20. Venerdì alle 7.30 messa, al termine esposizione del santissimo sacramento fino a domenica mattina. Alle 21 incontro testimonianza sul suo percorso di fede dell’ex attrice Claudia Koll. Sabato 14, alle 19, apericena e alle 21 tributo musicale a Notre Dame de Paris della Compagnia dei Mirabolanti. Infine, domenica 15, festa della Beata Vergine Addolorata, msse alle 8-9-10-11. Alle 17.30 messa celebrata da don Matteo Lombardi al termine processione per le vie del paese. Dalle 20 cena nel giardino parrocchiale con accompagnamento musicale della band "Silly Riff cover band rock". Al termine lotteria e fuochi d’artificio. La fiera di beneficenza sarà aperta domenica mattina e in settimana tutti i pomeriggi e le sere. Info pagina Fb e Instagram della parrocchia.

Monica Bianconi