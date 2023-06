Torna il festival "Visioni notturne" E saranno quattro giorni da brividi

Ritorna "Visioni notturne" horror film Festival: al via la quarta edizione della rassegna di cortometraggi horror e indipendenti, provenienti da tutto il mondo, da mercoledì 7 a sabato 10 giugno. Parla con entusiasmo il direttore artistico, Andrea Ponzecchi. "Siamo finalmente arrivati alla presentazione della quarta edizione del festival Visioni Notturne. Una frase che potrebbe essere scontata ma in realtà per me e per il mio team è un traguardo molto importante, un obiettivo raggiunto grazie al costante lavoro e a una completa dedizione al progetto".

Ma come si articolerà questo festival che prevede la proiezione di corti, partecipazioni di ospiti, interviste, talk e molto altro ? I quattro giorni della kermesse, saranno così articolati: nei primi due giorni, giovedì 7 e venerdì 8, il festival si svolgerà in diretta streaming sui canali social di "Visioni Notturne". Il 7 alle 21.30 "Film Theory Zone" con Riccardo Fassone. Il tema? "Le colonne sonore nei film horror". Alle 22.30 incontro con lo scrittore Luigi Musulino. L’8 giugno alle 21.30 "Film Theory zone" con Mattia Filigoi, alle 22.30 incontro con Giacomo Brotto del Florence Queer Festival. Venerdì 9 e sabato 10 il festival si svolgerà al cinema Terminale con una serie di appuntamenti da non perdere se si ama il genere horror. E i protagonisti saranno autentici esperti del settore. La giornata del 9 si apre alle ore 17 con una mostra di Ulderico Fioretti. A seguire, alle 17.30, l’incontro con Luca Laca Montagliani, mentre alle 21 andrà in scena un dialogo tra Davide Pulici e Federico Frusciante. La serata si concluderà, alle 22, con la proiezione della "Trilogia della piramide" di Fabio Salerno, introdotta da Mattia Malavasi e Andrea Marfiori.

La giornata di sabato 10 prenderà il via addirittura alle ore 13 con la proiezione dei cortometraggi selezionati. Poi fino a notte fonda, una serie di appuntamenti. Alle 16.30 "Horror Theory Zone" con Michael Guarnieri e il tema sarà: "La censura nel cinema horror italiano". Alle 18.30 il film "Cieco sordo muto" di Lorenzo Lepori, in presenza del cast e della troupe. Alle 21 conosceremo i vincitori della quarta edizione di "Visioni Notture", con la cerimonia di premiazione e la proiezione dei cortometraggi che si sono aggiudicati un riconoscimento. A chiusura, intorno alle 23, la proiezione del film "Swallowed" di Carter Smith. Insomma, per quattro giorni a Prato i "brividi" non mancheranno, tra lo streaming e il cinema Terminale. Biglietto d’entrata per le due giornate, 15 euro.

Federico Berti