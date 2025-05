Tommaso Dati trionfa al Memorial Maurizio Bresci-Piccola Liegi

Un toscano ed è la prima volta che avviene in questa corsa, il ventiduenne versiliese Tommaso Dati ha iscritto il proprio nome sul giovane albo d’oro del Memorial Maurizio Bresci-Piccola Liegi, la gara nazionale per élite e under 23 svoltasi a Galciana. Con il non ancora 23enne atleta della Biesse Carrera, sono saliti sul podio meritatamente anche l’inglese Harding vincitore del gran premio della montagna e Carrò. I tre hanno lasciato il gruppo dei 12 battistrada a 80 km dalla conclusione sulla salita "La Corta" iniziando una fuga che ha distanziato sempre più il ridotto gruppo dei rimasti in gara giunto ad oltre 5 minuti e mezzo. A una ventina di km dall’arrivo Carrò ha mollato e quindi la vittoria se la sono giocate Dati e l’inglese, con netta affermazione, la seconda stagionale, per il toscano che aspira al passaggio nei professionisti. Alla corsa pratese hanno preso il via 146 corridori di 26 squadre.

Una bella gara su di un percorso inedito per ricordare Maurizio Bresci che amava il ciclismo e le classiche nel Nord-Europa, ecco il motivo perchè la corsa pratese era denominata anche Piccola Liegi.

Ordine di arrivo: 1)Tommaso Dati (Biesse Carrera Premac) Km 172, in 4h06’25", media km 41,953; 2)William Harding (Zappi Cycling) a 1"; 3)Simone Carrò (MG Kvis) a 3’44"; 4)Tommaso Bessega (Biesse Carrera Premac) a 5’32"; 6)Manenti; 7)Tovazzi; 8)Shtin; 9)Cantoni; 10) De Totto.

A Casenuove di Empoli tre gare giovanili hanno fatto registrare i successi degli esordienti Diego Della Polla (Coltano) e Gabriele Leo (Cambike) con titoli provinciali a Piercarlo Tognetti (Empolese) e William Boretti (Team Valdinievole). Tra gli allievi il successo a Brian Paris (Work Coratti) su Taboga e D’Aiuto.

Antonio Mannori