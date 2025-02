Tobbiana sconfitto e superato al vertice. Las Vegas e Bacchereto si dividono i punti

La prima della classe è caduta fra le mura amiche e ha perso il primato, a beneficio dell’inseguitrice che può adesso contare su due lunghezze di margine: si profila una corsa sempre più avvincente e combattuta. E’ la principale notizia della diciottesima giornata del campionato di Terza Categoria, che si concluderà stasera alle 20:30 quando prenderà il via l’ormai tradizionale posticipo del lunedì che stavolta metterà di fronte l’Atletico Esperia e La Briglia. Intanto però, a far festa è sicuramente la Polisportiva Carraia, che dopo essersi aggiudicata lo scontro al vertice contro il Tobbiana (violando il Don Aiazzi alla luce del 2-1 finale) ha messo la freccia e superato proprio i rivali in graduatoria, riprendendosi a qualche settimana dall’ultima volta la vetta. Ma tutto è ancora in discussione, perché La Libertà Viaccia ha approfittato della situazione per avvicinarsi ulteriormente: con il 6-0 esterno rifilato al Colonnata (con Ceri, Batacchi, Nannucci, Magnolfi, Puggioni e Sensi marcatori) la formazione in questione ha consolidato la terza posizione portandosi a cinque lunghezze dal primo posto. In risalita le quotazioni del San Lorenzo Campi Giovani: di Gimigliano e Puccini gli acuti necessari per superare il Paperino San Giorgio (2-1). L’Eureka deve invece decidere se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: Cortini, Bessi e Gori hanno segnato le tre reti che hanno permesso al club di rimontare un triplo svantaggio contro il Prato Sport, ma il 3-3 finale non basta per restare in zona playoff (anche se le distanze sono minime e ci sono tutte le premesse per rientravi). Discorso che vale anche per Bacchereto e Las Vegas, altre due pretendenti agli spareggi annullatesi a vicenda in virtù dell’1-1 finale maturato a Seano (Ferraro da un lato, Putoto dall’altro). Stop interno a sorpresa, per la CDP Vaianese: al Canovai è passato il Firenze Nord, andando a segno due volte e mantenendo la porta inviolata. Pollice alzato anche per il Carmignano: un acuto di Lai ha consegnato al club il successo nel derby mediceo con il BGV Soccer. Chiusura come di consueto con il Prato Nord U21: nonostante una buona prova, i giovani di Rauseo sono caduti in casa del Valenzatico.

G.F.