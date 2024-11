Tobbiana, occhio all’ostico Paperino S.Giorgio

Tutto pronto per la quinta giornata di Terza Categoria, che partirà oggi. Sarà il pomeriggio odierno a prevedere il grosso delle partite: si inizierà dall’anticipo delle 14:30 all’Achilli di Tavola, dove l’Eureka riceverà il Carmignano in un confronto fra due squadre in cerca della svolta verso i piani alti. Alle 15, l’attenzione andrà in primis a Castelnuovo: il Tobbiana capolista giocherà nella tana di un Paperino San Giorgio che vuole riscattare lo stop e l’impressione è che venderà cara la pelle. Di un eventuale passo falso della prima della classe potrebbe almeno in linea teorica approfittare l’Atletico Esperia, che ha solo un punto di ritardo e che alla medesima ora sarà di scena a Seano contro il Bacchereto (con i carmignanesi che stanno ancora cercando continuità di rendimento e risultati). E a due lunghezze dalla vetta c’è il trio CDP Vaianese – San Lorenzo Campi Giovani – Polisportiva Carraia, impegnate in contemporanea. Da seguire in particolare lo scontro diretto a Calenzano fra il Carraia e la Vaianese che potrebbe dare già un indirizzo alla lotta di vertice, con il San Lorenzo che giocherà a Vaiano contro il Las Vegas. Domani alle 15, La Libertà Viaccia accoglierà il Prato Sport in una gara che vede i padroni di casa partire lievemente in vantaggio nei pronostici (ma che è aperta ad ogni risultato).

Uscendo poi dal girone pratese, si prospetta una domenica impegnativa anche per il Prato Nord U21, l’unica formazione di Prato impegnata nella Terza Categoria di Pistoia: i giovani allenati da mister Rauseo riceveranno sempre alle 15 al Galleni i rivali del Cerbaia e sono chiamati a far risultato per risalire la china. A chiudere infine il programma sarà l’ultimo posticipo fissato per lunedì, tornando al raggruppamento pratese: i poggesi del BGV Soccer saranno impegnati al Facchini di Calenzano per misurarsi con il Firenze Nord, con fischio d’inizio previsto per le 21.

Giovanni Fiorentino