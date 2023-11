Tirocini in Comune. Ci sono 13 proposte. Come fare domanda Il Comune di Prato offre 13 tirocini non curriculari per giovani inoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Durata semestrale, 25 ore settimanali, compenso di 600 euro al mese. Candidature entro domenica 26 su Toscana Lavoro.