Tintori, l’artista. La nuova pubblicazione

Dopo un lavoro di alcuni anni, è stato pubblicato il libro "Leonetto Tintori - artista e decoratore (1920 -1945)". E’ una raccolta di opere prodotte dall’artista in quel periodo storico, situate a Prato ma anche nel circondario (Montemurlo, Vaiano, montagna pistoiese), per la gran parte ad oggi non conosciute ed inedite. Attraverso lo studio degli scritti di Tintori (foto), di ricerche d’archivio e grazie anche a molte testimonianze orali, è stato possibile ricostruire una "mappa" delle produzioni negli anni in cui l’arte di pittore e scultore era per lui la professione principale. Successivamente, il suo impegno professionale a partire dal secondo dopoguerra, si era spostato nel campo del restauro, dove ha avuto modo di avere tra le mani pitture murali di Masaccio, Giotto, Lippi, ecc. In questo settore è stato uno dei più grandi restauratori del ‘900. Grazie a questo libro, frutto del lavoro della storica dell’arte Elena Cencetti, abbiamo la possibilità di conoscere e meglio studiare una parte del patrimonio artistico prodotto da Tintori fino ad oggi perlopiù sconosciuto. La presentazione è prevista per domani oggi alle 17.30 nel salone consiliare del Comune. Oltre all’autrice saranno presenti il sindaco Biffoni, l’assessore alla cultura Mangani e Giampiero Nigro, presidente del Laboratorioper affresco Elena e Leonetto Tintori.