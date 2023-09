"Ti meriti una festa". Gli studenti più bravi premiati in Provincia

Loro una festa l’hanno meritata di sicuro. Si tratta dei 256 diplomati eccellenti sono stati premiati nell’ambito dell’appuntamento "Ti meriti una festa", appunto, promosso dalla Provincia per celebrare, come ogni anno, gli studenti dei 9 istituti superiori del territorio che si sono distinti per le le loro performance scolastiche.

Nella cornice del giardino Buonamici il presidente della Provincia Simone Calamai, insieme alla vice presidente Federica Palanghi, l’assessore del Comune di Montemurlo Antonella Baiano, l’assessore del Comune di Poggio a Caiano Patrizia Cataldi e ai dirigenti scolastici, ha consegnato le pergamene a tutti gli studenti che nell’anno scolastico 2022-2023 si sono diplomati con una votazione pari o superiore a 95. Alcune assenze per motivi di lavoro, studio e di viaggio, ma tanto entusiasmo da parte dei presenti. Applausi e tifo da stadio per i compagni e anche qualche mamma a ritirare il premio.

Un piccolo gesto dal valore altamente significativo, come ha tenuto a sottolineare il presidente Calamai: "Siamo fieri di questi giovani studenti che hanno dimostrato impegno e dedizione. Come Provincia siamo ben determinati a sostenere e valorizzare talenti come il vostro e questa premiazione è un piccolo ma doveroso riconoscimento di ciò che avete realizzato finora".

Tra i premiati 57 studenti del Buzzi, 13 del liceo artistico Brunelleschi, 22 del liceo Livi, 49 del Cicognini Rodari, 21 del Convitto Cicognini, 39 del Copernico, 14 del Dagomari, 13 dell’istituto Datini, 22 del Gramsci-Keynes e 6 del Marconi.

"La scuola pratese è viva – ha proseguito il presidente Calamai – Da alcuni mesi ho la possibilità di vivere appieno le scuole del territorio e devo dire che ho trovato un ambiente straordinario, fatto di tante idee, passione e grandi professionisti, che fanno dell’istruzione un motore continuo di crescita e sviluppo".

Calamai ha infine rivolto un augurio a tutti gli studenti: "Siete in un momento decisivo della vostra vita, probabilmente molti di voi stanno intraprendendo un percorso universitario, molti, invece, entreranno da subito a far parte del mondo del lavoro, per questo voglio farvi i miei più sinceri auguri per quello che sarà il vostro percorso di vita, affinché possiate raggiungere i vostri sogni e le vostre aspirazioni".