Thierry Boutsen a tutta velocità Serata amarcord con l’ex pilota

Una serata per conoscere meglio il mondo del motorismo sportivo insieme ad un grande campione: Thierry Boutsen sarà ospite del Club Ruote Classiche venerdì alle 21. Un momento per ripercorrere le tappe della sua carriera e raccontare la storia di un pilota, che si è sempre guadagnato in pista il rispetto dei colleghi e l’ammirazione dei propri supporters.

Belga, classe 1957, da sempre affascinato dal motorismo sportivo, nel 1975 si cala per la prima volta nell’abitacolo di una piccola Formula VW ottenendo da subito i primi successi, reiterati negli anni successivi alla guida della Formula Ford, per poi passare alla Formula 3, dove nel 1980 conquista il 2° posto assoluto nel Campionato Europeo. Scontato il passaggio alla Formula 2, dove nei successivi tre anni ottiene sempre eccellenti risultati, quando nel 1981 è vice Campione Continentale F2. Prologo di una carriera agonistica, che dal 1983 al 1993 lo vedrà ai massimi livelli, nel Campionato del mondo di Formula 1. Debutto che avviene in Belgio con la Arrow. Nel 1987 passa alla scuderia Benetton, conquistando il 4° posto assoluto nella classifica piloti F1. Anno 1989, il passaggio alla Williams. I tre anni successivi vedranno il pilota belga, alla guida della Ligier e della Jordan fino al 1999 quando, per un terribile incidente alla 24 Ore di Le Mans, che gli causa importanti lesioni, decide di terminare la sua esperienza di pilota, per iniziare quella di team manager, alla guida della sua ’Boutsen Ginion Racing’.