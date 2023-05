The Song of the Ladder, la lezione

Conto alla rovescia per The Song of the Ladder, la nuova opera commissionata dalla Camerata in collaborazione con il Teatro Metastasio che andrà in scena nella Chiesa di San Domenico il 27 e 28 maggio. Il lavoro è un’opera partecipativa ispirata al modello di Noye’s Fludde di Benjamin Britten e chiama in causa esecutori professionisti e amatoriali, adulti, ragazzi e bambini, per un totale di circa 270 persone coinvolte. C’è da ricordate che domani alle 18.45 alla scuola di musica Verdi si terrà l’incontro di presentazione al pubblico di The Song of the Ladder con il direttore artistico Alberto Batisti e il direttore musicale Jonathan Webb. Sarà l’occasione per conoscere qualcosa di più di questa prima esecuzione assoluta e poterne avere una piccola anteprima; durante l’incontro infatti il maestro Webb farà una prova insegnando e dirigendo l’inno finale dell’opera in cui tutto il pubblico sarà chiamato a cantare insieme all’orchestra, ai cori e ai solisti. Ricordiamo che i biglietti per le quattro repliche di The Song of the Ladder – sabato 27 alle 18 e alle 21, domenica 28 con gli stessi orari –, sono in vendita al botteghino del Metastasio, aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18. Il costo è 15 euro.