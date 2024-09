Tessile & arte: open day a Lottozero

Curiosi di scoprire come nasce un tessuto, come funziona un telaio o come utilizzare una ricamatrice digitale? Oggi dalle 11 alle 18 Lottozero apre al pubblico la sede di via Arno 10, per un open day durante il quale i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il mondo della creazione tessile attraverso esperienze pratiche e creative. Sarà possibile sperimentare macchinari tessili all’avanguardia, lavorare con tessuti, colori e tecniche che spaziano dai metodi artigianali tradizionali a quelli industriali più avanzati. I visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo di macchinari specializzati, tra cui le pistole da tufting manuali per la creazione di tappeti e arazzi personalizzati, il telaio Jacquard digitale TC2 ideale per la produzione di tessuti complessi, la macchina per filatura Hilo, per creare filati artigianali partendo da fibre diverse e la ricamatrice digitale Tajima Sai, che trasforma disegni, foto o ispirazioni in ricami personalizzati. Che si tratti di appassionati del settore o semplici curiosi, i visitatori avranno la possibilità di immergersi nel mondo tessile, ma anche di conoscere le creative in residenza da Lottozero, cioè Carmen Schabracq, artista olandese che lavora con scultura, pittura, tessuti, performance e costumi, eMaria Augusta Wozniak, direttrice creativa di Augusta Fashion and Textiles, un marchio canadese che unisce arte e moda sostenibile.