Terzo settore in crescita. Un corso con l’Università per chi lavora nel sociale

Si pone l’obiettivo di rafforzare le potenzialità e le capacità operative degli enti del Terzo settore la convenzione sottoscritta dalle presidenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Diana Toccafondi, della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, Dalila Mazzi rappresentata dal vice-presidente Rolando Galli, e del Pin, Daniela Toccafondi.

"Si tratta di un’intesa di collaborazione mai sperimentata in precedenza, che vede per la prima volta insieme, unite in una progettualità comune, la Fondazione Cassa di Risparmio e la Camera di Commercio", dice Diana Toccafondi. Per Rolando Galli, "questo progetto ha un grande significato perché la formazione costituisce un fattore fondamentale per lo sviluppo delle comunità". Il Terzo settore si trova a gestire una realtà complessa e ha sempre più necessità di competenze specifiche. "L’accordo di collaborazione - spiega Toccafondi - prevede l’organizzazione di un’attività di formazione mirata, su temi che vanno dalla progettazione alla comunicazione e al fundraising, ossia le raccolte fondi. L’iniziativa è rivolta a soggetti privati senza scopo di lucro, cooperative e imprese sociali, che operano nel sociale, nel volontariato e nella cooperazione".

Il progetto, nato per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio, sarà gestito dal Laboratorio Arco, il centro di ricerca nato nel 2008 al Pin con lo scopo di fornire servizi di consulenza qualificata e formazione.

"Arco costituisce un’esperienza di grande rilevanza nell’ambito della ricerca sociale anche grazie alla presenza di numerosi ricercatori che si occupano di dinamiche locali ma anche di cooperazione internazionale - sottolinea Daniela Toccafondi - in questo caso verrà definito un corso su misura, in grado di rispondere alle esigenze del Terzo settore".

Il nuovo percorso formativo si chiamerà Punto di partenza. Le organizzazioni del Terzo settore a Prato sono 628 (dati Cesvot 2022): di queste 188 sono organizzazioni di volontariato, circa 350 tra onlus e associazioni di promozione sociale, 79 le imprese sociali (di queste 43 sono cooperative). Il patto che viene sottoscritto nasce quindi con l’obiettivo condiviso di accompagnare l’ulteriore crescita di questo settore, potenziandone le competenze attraverso percorsi dedicati alla formazione degli operatori, contribuendo così anche al miglioramento della qualità dei servizi e allo sviluppo sociale del territorio. La Fondazione Cassa di Risparmio si impegna a sostenere economicamente il progetto, il Pin, tramite il laboratorio Arco, si occupa della didattica e dell’organizzazione, la Camera di Commercio contribuisce a comunicare e a promuovere l’iniziativa tra i propri associati per favorire la conoscenza e la partecipazione. Il corso, che avrà una durata complessiva di 60 ore, prenderà il via a febbraio e si concluderà a giugno. Fornirà conoscenze e strumenti per migliorare la progettazione, la gestione e la rendicontazione delle attività. Sarà organizzato su tre moduli ciascuno dei quali accoglierà un massimo di 25 iscritti. Tutte le info su https:www.arcolab.org.