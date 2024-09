Terza categoria ci siamo. Anche in nome di Becheri

Avanti tutta con la Coppa Faggi, a fare da prologo ad un campionato che partirà il mese prossimo e che prevede fra le novità un trofeo dedicato ad uno "storico" dirigente del calcio pratese quale era Rodolfo Becheri. Gli abbinamenti della coppa di Terza Categoria sono stati ufficializzati ieri, alla presenza dei dirigenti del comitato provinciale e di Luciano Diamanti, padre dell’ex-calciatore della Nazionale. Alino, nipote di Becheri, non ha fatto mistero di non aver gradito il fatto che a cinque anni dalla scomparsa del nonno non gli fosse stato intitolato nemmeno un torneo. Il Coni, di concerto con la Lnd, ha deciso di intitolargli un riconoscimento valido per la Terza che è stato presentato proprio ieri e rappresenterà una sorta di "coppa disciplina", premiando quella che sarà la squadra più corretta. "Questa iniziativa, grazie alla sinergia fra il Coni e la Figc – ha spiegato Massimo Taiti, delegato del Coni – è un modo per ricordare Rodolfo e il suo impegno profuso nella crescita del movimento". Fu proprio Becheri, da dirigente del Santa Lucia, a scoprire un giovanissimo Paolo Rossi. "Questa iniziativa rimargina una ferita, anche se è passato un po’ di tempo – ha commentato Luciano Diamanti – Alessandro non si capacitava del fatto che il nonno non fosse sin qui stato ricordato nemmeno con un torneo giovanile". Pace fatta. L’attenzione può andare al primo turno di Coppa Faggi (21 settembre): Polisportiva Bacchereto–Colonnata, Carmignano–Prato Sport, CDP Vaianese – Eureka e Paperino San Giorgio–Tobbiana le squadre che scenderanno in campo con il Prato Nord U21 (che disputerà il campionato nel girone pistoiese) La Libertà Viaccia, il BGV Soccer e Las Vegas in campo da 28 settembre.

Giovanni Fiorentino