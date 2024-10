Terza categoria, c’è equilibrio. Ecco gli ultimi colpi di mercato

Con il posticipo di pochi giorni fa, si è definitivamente chiusa la terza giornata del campionato di Terza Categoria. La classifica del terzo turno (che vede in testa a 7 punti Tobbiana e San Lorenzo Campi Giovani) può considerarsi effettiva, alla luce del fatto che anche l’ultimo incontro in programma è andato in archivio: la CDP Vaianese ha pareggiato 1-1 a Calenzano con il Firenze Nord, grazie ad una rete messa a segno da Tronchi. I vaianesi sono quindi saliti al sesto posto in classifica con 5 punti (a pari merito con il Carraia) e a soli due punti dalla vetta: dopo tre giornate, non c’è già più nemmeno una squadra a punteggio pieno e il sentore che si vada verso un torneo equilibrato è forte. E chissà che una spinta ulteriore sotto questo profilo non possano arrivare dalle ultime operazioni in entrata messe a segno dai club: proprio il sodalizio vaianese, ad esempio, di recente ha annunciato l’arrivo del terzino Lorenzo Meucci. E qualche giorno fa, anche il Prato Sport ha comunicato un nuovo innesto: si tratta di Francesco Brescia (nella foto), centrale difensivo classe 1990 che nelle intenzioni della dirigenza dovrà garantire esperienza e solidità. E in Prima Categoria il Maliseti Seano di mister Masi ha tesserato qualche giorno fa il centrocampista ventiquattrenne Claus Todoran, ex-Montale Pol.90 Antares.

G.F.