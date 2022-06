Terremoto a Prato, paura (e ironia) sui social: "Speriamo sia l'ultima scossa"

Prato, 30 giugno 2022 - La terra trema di nuovo. A Prato è stata registrata nella notte di mercoledì 29 giugno una scossa di terremoto di magnitudo 2.3. L'epicentro, verificato dai sismografi dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato proprio a Prato alle ore 23:17 con una profondità di 11 chilometri. Un'altra scossa, di minore entità (magnitudo 1.7) era stata registrata alcune ore prima, alle 20:00. Molti messaggi di paura sui social, ma anche tanta ironia per la scossa di terremoto a Prato, che è stata preceduta anche da un boato avvertita anche nella provincia di Firenze, a Calenzano, Sesto Fiorentino, e nella provincia di Pistoia, a Quarrata, Agliana, Montale.

"Spaventata ho svegliato il mio ragazzo", racconta D. su Twitter. "Ho letto che c'è stata un'altra scossa di terremoto, io non l'ho sentita, speriamo che questa sia l'ultima", scrive una ragazza sui social. "Ho sentito bene sia il tonfo e poi la scossa", dice Enrico. "Che botta!! Sono saltato dalla sedia", dice F. su Twitter. "Sentito, molto forte", ha scritto Rodolfo. "Gente di Firenze e Prato avete sentito una scossa di terremoto o me la sono sognata io?", chiede Totta.

Tanti, oltre ai messaggi di paura per la scossa, fanno però anche tanta ironia sulla lieve entità della scossa: "Magnitudo di 2.3? Mi pare più uno starnuto non controllato o una porta chiusa in maniera assai vigorosa", scherza Josef. "Scossa di terremoto di 2.3 a Prato e l'hashtag #terremoto va in tendenza? Neppure le ragnatele si sono mosse", scrive Ni.