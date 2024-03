Terra di Prato e vintage. Due i mercati in città. Riciclao, oggi la raccolta Oggi a Prato si svolgono tre eventi: il mercato di filiera corta Terra di Prato in piazza del Mercato nuovo, il mercato di antiquariato Collezionare in piazza a piazza San Francesco e la raccolta di oggetti usati per Riciclao al Mercato coperto di via Umberto Giordano. I cittadini sono invitati a partecipare donando abbigliamento, biciclette, giochi e altro.