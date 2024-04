Aggredisce a martellate il rivale in amore, arrestato per tentato omicidio

Prato, 28 aprile 2024 – Un violento litigio che sarebbe potuto finire in tragedia. Un uomo, 36 anni di origini albanesi, è stato arrestato a Prato per tentato omicidio. In base alle prime informazioni avrebbe aggredito a colpi di martello un altro uomo, 33 anni di nazionalità marocchina.

L’aggressione è avvenuta in via Galcianese. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che è riuscita a disarmare l’aggressore. Arrivata anche un’ambulanza che ha portato la vittima in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano. L’uomo è stato poi trasferito in terapia intensiva e domani sarà operato all’ospedale Careggi di Firenze.

Sul motivo per il quale è scaturito il violento litigio stanno procedendo le indagini dei carabinieri. Pare che aggressore e vittima fossero rivali in amore. Sul luogo dell’aggressione ci sarebbe stata anche la fidanzata della vittima, 25 anni. Fortunatamente la ragazza non è stata colpita.