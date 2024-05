Tenta la fuga per sfuggire agli agenti

La polizia ha denunciato un marocchino per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il controllo è scattato mercoledì mattina, intorno alle 9, quando la polizia ha intercettato un’auto sospetta, ferma in un parcheggio in via Piazzanese. Lo straniero, sceso dall’auto, si è avvicinato agli agenti che gli chiedevano cosa stesse facendo. Dopo una iniziale apparente collaborazione, con un scatto repentino il giovane si è dato alla fuga. E’ stato inseguito a piedi da un agente: durante il rocambolesco inseguimento il ragazzo ha gettato a terra un involucro con mezzo grammo di cocaina.

Nel corso dell’inseguimento ha poi scavalcato un muretto di un’abitazione privata per cadere rovinosamente, lanciandosi da un’altezza di tre metri, su un’autovettura in sosta, danneggiandola. La sua fuga si è interrotta grazie al risolutivo intervento di un’altra pattuglia arrivata in supporto che lo ha bloccato in via Caduti su Lavoro. Messo in sicurezza nonostante lo strenuo tentativo di divincolarsi e di opporre resistenza, il fermato è stato portato in Questura. Si tratta di un marocchino di 19 anni, in Italia senza fissa dimora e già fotosegnalato. E’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza resistenza. Per le ferite riportate durate la fuga è stato medicato in ospedale.