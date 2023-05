Tenta di uccidere la moglie a coltellate: lascia il carcere per una struttura psichiatrica

Prato, 26 maggio 2023 – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale ha convalidato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio di Franco Mengoni, il 75enne che ha sferrato quattro coltellate alla moglie, Franca Fioravanti, 79 anni, alle prime luci dell’alba di martedì scorso.

Il dramma, che si è consumato tra le mura domestiche della coppia, che vive in via Fiorentina, non ha alcuna spiegazione: il movente, che avrebbe spinto l’uomo ad armarsi di coltello per ferire la compagna di una vita al collo, non è emerso neppure questa volta, quando l’anziano è comparso davanti al gip accompagnato dal suo legale di fiducia.

Non solo: il giudice per le indagini preliminari, oltre a convalidare l’arresto, ha deciso che il 75enne venisse trasferito dal carcere della Dogaia ad un luogo di cura psichiatrica, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, facendo riferimento all’articolo 286 del codice di procedura penale.

La giustizia ha iniziato a fare il suo corso e i due provvedimenti sono stati presi in attesa che il gip si esprima riguardo alla richiesta del pm di eseguire una perizia psichiatrica sull’uomo.

La valutazione psichiatrica da parte di un esperto è necessaria per capire quanto Mengoni sia capace di intendere e di volere e quanto possa, eventualmente, avere un potenziale di pericolosità sociale.

La coppia, considerata da tutti come normale, senza alcun tipo di problema, soltanto di recente aveva dovuto gestire qualche piccola questione di salute in relazione all’età. Per fortuna, intanto, migliorano le condizioni di salute della moglie: sciolta la prognosi, la donna è stata trasferita dal reparto di terapia intensiva quello di medicina dell’ospedale Santo Stefano.

