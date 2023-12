Tenta di investire i carabinieri per fuggire

Alla guida di un’auto rubata ha cercato di investire i carabinieri che lo stavano fermando ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. E’ avvenuto tutto a Vernio nei giorni scorsi durante un normale servizio di pattuglia mirato a garantire la sicurezza urbana. I carabinieri della stazione di Vernio hanno notato un veicolo fermo a bordo strada, con targa verosimilmente contraffatta: in pratica col pennarello erano stati modificati alcuni caratteri alfanumerici, probabilmente con l’intento di non farla risultare, ai controlli, come veicolo rubato. Il conducente quando ha visto i carabinieri dirigersi verso di lui ha tentato la fuga, partendo a forte velocità e tentando pure di investire gli uomini dell’Arma che solo grazie alla loro reattività sono riusciti ad evitare l’impatto. Dopo un breve inseguimento, la vettura è stata bloccata e l’uomo, un cittadino residente a Vernio, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere deferito in stato di libertà per ricettazione. Il veicolo, infatti, risultava rubato nella nottata del 5 dicembre a Campi Bisenzio. A bordo dell’autovettura era presente, quale passeggera, una ragazza minorenne, risultata estranea ai fatti. L’uomo, inoltre, era in possesso di due dosi di cocaina, del peso complessivo di 2 grammi, occultate nei pantaloni ed è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti. Il veicolo è stato restituito al proprietario e lo stupefacente sequestrato. L’11 dicembre c’è stata la convalida dell’arresto da parte del tribunale di Prato che contestualmente ha condannato il giovane ad un anno e 4 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.