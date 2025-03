Teatro, mostre, dibattiti e mimosa in piazza

Tante iniziative oggi per la festa internazionale dei diritti della donna. Da Palazzo Pretorio, alla musica della Scuola Verdi, al teatro delle realtà culturali indipendenti e del Politeama. Donne, mito e giustizia al Politeama con Viola Graziosi (foto) interprete di "Clitemnestra", un monologo scritto da Luciano Violante, ex presidente della Camera, in scena alle 10,30 per le scuole. Alle 16 a Palazzo Pretorio c’è il convegno "Un dialogo con Irene Biemmi su educazione di genere, libri per l’infanzia e ruolo trasformativo della scuola", a cura del Centro antiviolenza La Nara mentre alle 21 su il sipario del teatro del Convitto Cicognini per "Light sotto lo stesso cielo" a cura dell’Unione Italiana ciechi e ipovedenti. In piazza delle Carceri dalle 15.30 "Celebrando la donna nella piazza dei bambini e delle bambine", con la regia di Riciclidea. Spazio al dibattito in Lazzerini con la conferenza "Donne Neurodivergenti: la differenza invisibile e le fatiche nascoste" a cura dell’associazione "Modi di Essere" (ore 15). Donne e diritti sul lavoro, storie di lotte contro tante forme di discriminazione in forma di vignette saranno ripercorse alla Camera del lavoro per la mostra "Nessun dorma - donne all’opera contro discriminazione e violenza" a cura della Cgil (dalle 14.30). Alla scuola Verdi "O’ Dulcinée", concerto per voce e pianoforte (alle 17). Tra le tante iniziative ricordiamo il forum "Essere donne, che impresa- Lavoro e solidarietà al femminile", organizzato da Avis Toscana oggi a Montemurlo dalle 10 al Teatro Sala Banti. Tra gli altri parteciperanno anche il governatore Eugenio Giani e Alessandra Nardini, assessora regionale Pari Opportunità.