Teatro Metastasio. Gli abbonamenti a prezzo agevolato

Al teatro Metastasio a prezzo agevolato e in compagnia. Il Comune di Carmignano con il progetto "A teatro insieme si spende meno" offre un abbonamento a 5 spettacoli a 71 euro anziché 110 euro. Il costo ridotto del pacchetto è riservato ai gruppi, pertanto la proposta è del Comune è quella di creare un gruppo di spettatori per avere lo sconto del 35% e le iscrizioni devono essere fatte entro il 31 ottobre. L’iniziativa si può attivare solo con almeno 15 partecipanti. Per prenotare inviare una mail a cultura@comune.carmignano.po.it con nome e cognome di tutti coloro che vogliono partecipare, comune di residenza di ognuno e almeno un recapito telefonico.

Gli spettacoli in abbonamento sono: venerdì 1 dicembre "Alessandro Bergonzoni 4 sere al Metastasio" (Metastasio); mercoledì 13 dicembre "Uno, due e tre!" (Metastasio), venerdì 19 gennaio "La semplicità ingannata" (Fabbricone), venerdì 2 febbraio "Rimbambimenti" (Fabbricone) e mercoledì 17 aprile "Lieto fine" con Alessandro Benvenuti (Metastasio). Per informazioni: 055 8750250.