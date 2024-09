Teatro e scuole. Il Politeama è in prima fila

Quando il teatro e la scuola si alleano per fronteggiare un’importante sfida sociale e culturale: formare nuovi spettatori, far crescere cittadini consapevoli, combattere la povertà educativa e rafforzare la coesione sociale. È con questo spirito che Politeama Educational si presenterà alle scuole pratesi, domani alle 16 negli spazi del Ridotto: il cartellone per gli studenti composto da due rassegne, Un mondo migliore e Capolavori dietro le quinte, sarà spiegato nel dettaglio ai docenti delle scuole medie e superiori, ma anche delle primarie. Per la prima volta, infatti, è stato inserito in cartellone uno spettacolo per le classi quarte e quinte: si tratta di Una tazza di mare in tempesta di e con Roberto Abbiati ispirato a un classico della letteratura come Moby Dick. La presidente della Fondazione Politeama Pratese Beatrice Magnolfi entrerà nel dettaglio della programmazione, dagli spettacoli ricchi di contenuti storici e civili come Matteotti (anatomia di un fascismo) con Ottavia Piccolo e Il romanzo della Bibbia con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, a quelli che raccontano il coraggio e la forza delle donne come Il racconto dell’ancella e Clitemnestra. E poi c’è il format Capolavori dietro le quinte per far vivere agli studenti l’esperienza del teatro in maniera originale e interattiva, alla scoperta dei capolavori della letteratura: Centomila, Una tazza di mare in tempesta e Jane Eyre. L’iniziativa è aperta a tutti gli insegnanti.

Prosegue intanto la rassegna Avanguardie con gli ultimi due appuntamenti a cura di Teatro Metropopolare sull’universo di Roald Dahl (ultimi posti disponibili, sabato 21 e 28 settembre alle 17). Ancora una volta gli spazi del Ridotto si coloreranno con le creature fantastiche e i personaggi stravaganti nati dalla penna dello scrittore britannico, autore di tanti romanzi per bambini: condotti da Giulia Aiazzi, i laboratori-spettacolo per bambine e bambini da 5 a 10 anni vedono la direzione artistica di Livia Gionfrida, regista e drammaturga fondatrice del collettivo Teatro Metropopolare. Il biglietto per partecipare a ogni laboratorio-spettacolo costa 5 euro, fino a esaurimento posti: consigliabile la prenotazione telefonando al numero 0574 603758 oppure scrivendo a [email protected]. Biglietti acquistabili anche sul circuito Ticketone.