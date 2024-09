Tc Bisenzio Manteco e Tc Prato, si parte

E’iniziato il conto alla rovescia per la partenza della serie A di tennis, che prenderà il via domenica 6 ottobre. La provincia di Prato sarà rappresentata da due formazioni, entrambe in serie A2: il Tc Bisenzio Manteco sarà impegnato con la squadra maschile, mentre il Tc Prato giocherà con la squadra femminile. In serie A2 maschile il Tc Bisenzio Manteco è stato inserito nel girone 2 e all’esordio avrà la trasferta in terra siciliana contro il Ct Palermo 2 (6 ottobre). Lo scorso anno la formazione del Fabbricone è retrocessa dall’A1, ma vuole subito ritornare nella massima serie: "Sarà un girone difficile, ma stimolante, con tante squadre importanti - spiega il ds del ‘Fabbricone’, Stefano Bonechi - la prima gara in casa il 20 ottobre e sono sicuro che avremo il pubblico delle grandi occasioni perchè per noi la serie A è qualcosa di straordinario". Nel girone 2 di serie A2 femminile è stata invece inserita la formazione del Tc Prato, che resterà a riposo nel primo turno ed esordirà poi con due partite casalinghe: domenica 13 ottobre e domenica 20 ottobre faranno tappa in via Firenze prima lo Torino e poi il Tc Parioli Roma. "Nella prima giornata osserveremo le avversarie, poi avremo due partite casalinghe impegnative - spiega Claudia Romoli, capitana del Tc Prato - in squadra abbiamo aggiunto la toscana Tatiana Pieri (nella foto), che può dare un valore aggiunto al team che ha mancato la promozione per un soffio".

L.M.