Taric, il vademecum. Ecco come attrezzarsi

Primo mese di Taric nei Comuni medicei e rispetto alla partenza il servizio di raccolta è migliorato, poiché ci sarebbero meno zone in cui la raccolta è saltata. Dove ritirare i sacchi celesti per la plastica? In totale sono 26 i punti abilitati considerando tutti i comuni. Per individuare il tabaccaio convenzionato più vicino è possibile consultare il sito https://tabaccai.aliaserviziambientali.it/alia/. Per Seano la tabaccheria è Borchi in piazza IV Novembre 35; per il resto del territorio ci sono la tabaccheria Berti in piazza Vittorio Emanuele II e la tabaccheria Vermigli in via Statale 144. A Poggio a Caiano i punti sono tre: tabaccheria Errico in viale Galilei; tabaccheria Girlando in largo Mazzei e tabaccheria Mannelli in via Statale.

Questione sfalci delle potature: come si smaltiscono? Per gli sfalci non cambia niente rispetto a prima: è possibile conferire fino a tre fascine (o sacchi) per ogni passaggio di ritiro della frazione organica. Con questa modalità però i conferimenti non vengono conteggiati e non concorrono al raggiungimento di eventuali premialità. Se invece l’utente sceglie di ritirare dei bidoni appositi per questa tipologia di rifiuti, i vari conferimenti saranno conteggiati.

Questione scatole: devono essere piegate o se sono poche si possono mettere anche intere? Le scatole di cartone possono anche essere messe intere o piegate vicino al contenitore e verranno ritirate ugualmente, ma non verranno conteggiate.

Proseguono gli incontri organizzati dal Comune di Carmignano per illustrare il meccanismo della Taric: il prossimo sarà sabato 8 in sala della musica a Bacchereto dalle 10 alle 12; poi venerdì 14 al circolo "Naldi" a Poggio alla Malva dalle 18 alle 20.

M. Serena Quercioli