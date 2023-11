Targa persa? Pratiche scontate per rifarla

Non solo riparazioni d’auto alluvionate. L’altro tema centrale post ondata d’acqua e fango che ha colpito il nostro territorio è quello della perdita delle targhe. Tanti sono i mezzi che durante l’alluvione, trascinati dall’acqua, hanno perso anche solo una delle due targhe della vettura. Una situazione che comporta la necessità di reimmatricolare l’auto, visto che per legge lo Stato non dà la possibilità di duplicare la targa persa. Il servizio di rinnovo di iscrizione (cioè il cambio targa) è attivabile dopo quindici giorni dalla denuncia di perdita della targa. In questa fase d’intermezzo si potrà continuare a circolare con una targa provvisoria, anche di cartone, per poi regolarizzare la propria posizione.

Viste le numerose richieste pervenute, e considerata la situazione critica per migliaia di famiglie, Aci Prato ha deciso di tendere la mano agli automobilisti. I costi statali legati al servizio restano invariati, ma l’Automobile Club di Prato ha deciso di abbattere significativamente i propri diritti di agenzia. Per i soci il taglio è del 90% del costo del servizio in carico ad Aci, per i non soci i costi saranno abbattuti del 50%.

Le pratiche potranno essere svolte in tutte le filiali: a Prato alla sede di via Ferrucci 195T, in quella di viale Galilei 17, e in via Galcianese 107A. Mentre a Vaiano alla filiale di via Braga 82, a Montemurlo in via Pascoli 60 e a Seano in sulla statale Pistoiese 107.

"Come Aci Prato siamo profondamente colpiti da quanto accaduto – commenta il direttore Claudio Bigiarini -, e con questa iniziativa vogliamo mostrarci al fianco dei cittadini che stanno facendo i conti con i danni da alluvione". "La nostra è una scelta di vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti pesantemente dall’alluvione" aggiunge il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni.