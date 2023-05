"Tanti soldi buttati via E manca manutenzione"

"Invito tutti a partecipare alla Prato Forest City Week. Non solo i soliti amici dell’amministrazione, chi ci deve andar per forza e chi intende l’ambiente come una dura battaglia da condurre dal salotto. Ma invito proprio tutti i pratesi, così potranno capire come la giunta targata Pd ha buttato e continua a buttare centinaia di migliaia di euro nostri in progetti roboanti e inutili". Usa l’ironia il coordinatore provinciale e capogruppo della Lega in Comune, Daniele Spada, per commentare la settimana dedicata alla forestazione urbana promossa dall’amministrazione comunale di centrosinistra dal 23 al 26 maggio. Un progetto criticato fin dall’inizio dal centrodestra, ritenendolo "fumoso e inconsistente".

"Un po’ d’inglese non si nega a nessuno – dice Spada –, specie se è il Pd a utilizzarlo per mezzo del Comune per invitare tutti a prendere parte alla Prato Forest City Week. Roba seria? Lo fosse, non ci sarebbe forse da ricorre a parole più o meno sconosciute. L’iniziativa, si legge, ‘consisterà in una serie di eventi, conferenze, laboratori e study visit che animeranno la città per far conoscere ai cittadini le potenzialità delle Nature Based Solutions (NBSs) nella vita di ognuno di noi’. Andate pure, vi spiegheranno come progettisti profumatamente pagati abbiano scoperto che le piante fabbricano ossigeno e che se gli pompi aria ne producono di più: l’hanno chiamata ‘fabbrica dell’aria’ e costa, solo quella, 250.000 euro".

Spada poi continua con l’ironia per criticare la giunta Biffoni e il Pd: "Vi porteranno anche in via Turchia, dove un complesso di case popolari verrà ricoperto di piante di rampicanti – aggiunge il capogruppo del Carroccio –. Non vi diranno, forse, che hanno dovuto pagare 20.000 euro extra ad alcune persone per spiegare ai residenti, che non ne volevano sapere, che è in realtà un bene vivere a contatto con edere, felci e relativi insetti per casa, sudicio, manutenzione da fare".

Se Biffoni parla di passaggio dalle idee ai fatti, Spada ha una visione completamente opposta del progetto di forestazione urbana voluto dal centrosinistra. "Andate a questi incontri, vi racconteranno di una mirabolante città verde, vivibile, accogliente che esiste solo nei loro sogni, raccontati in convegni e simposi pagati da voi – conclude Spada –. Andate e dopo spiegate loro che le foreste urbane incolte sono dappertutto intorno a noi, perché non riescono nemmeno a tenere curato il verde e i giardini della città. Andate e chiedete che nel ‘Prato forest city tour’ venga inserita anche piazza Mercatale, dove mostrerete loro le aiuole secche che non vengono curate da anni. Mai curate, come tanto verde, tante strade, tanti angoli di una città che, se al posto di Biffoni e Barberis avesse un giardiniere in più, sarebbe di sicuro più bella".