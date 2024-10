Tanti mattoni per la barriera all’illegalità

Ritengo che la proposta del procuratore Luca Tescaroli sia un importante segnale di attenzione per il nostro territorio. Significherebbe potenziare il personale della procura e dare ai magistrati strumenti più efficaci e mirati contro l’illegalità economica e finanziaria. Come città stiamo dimostrando di avere la forte volontà di contrastare chi delinque e chiunque tenti di fare impresa senza rispettare i lavoratori, lo Stato italiano e la libera concorrenza. Ciascuno per quanto di competenza, porta il suo contributo alla causa. Lo facciamo in nome della dignità umana e lavorativa, dell’alto valore della legalità e della necessità di tutelare il nostro distretto tessile, il più antico e il più grande d’Europa.