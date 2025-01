Tanti film nelle sale: il cartellone

Al Cinema Eden oggi e domani quattro titoli sul grande schermo; il primo è Maria, il film diretto da Pablo Larraín che ripercorre gli ultimi anni di vita di Maria Callas, interpretata da una strepitosa Angelina Jolie alle 16. 18.15 e 21; c’è poi Diamanti di Ferzan Ozpetek con Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Jasmine Trinca, Kasia Smutniak, Mara Venier, Stefano Accorsi e Luca Barbarossa (16, 18.15 e 20.45); Dove osano le cicogne di Fausto Brizzi (18.15) e Conclave con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini (16 e 21).

Al Terminale per la rassegna Cinefilante oggi alle 10.30 Strega Rossella e bastoncino; L’orchestra stonata (foto) oggi alle 16 e domani alle 18.30; Una notte a New York con Sean Penn oggi alle 18.30 e domani alle 21; Better man oggi alle 21 e domani alle 16.

Al Garibaldi Milleventi oggi ci sono invece Mapoli, New York di Gabriele Salvatores alle 16, Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri alle 18.20 e Wicked alle 20.40; domani Wicked alle 16 e Parthenope di Sorrentino alle 19.

Il cinema Pecci propone Le occasioni dell’amore con Guillame Canet e Alba Rohrwacher oggi alle 18.30 e domani alle 16.10; Tofu in Japan La ricetta segreta del signor Takano oggi alle 16.10 e alle 21.15, domani alle 18.30 e alle 21 v.o.

Infine, al cinema Ambra di Poggio a Caiano oggi e domani ci sono Mufasa, il Re Leone alle 15.30 e Cortina Express oggi e domani alle 18 e alle 21.30.