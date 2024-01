Tante possibilità nel settore digitale

Opportunità nel settore dell’innovazione e della tecnologia. Ntt Data, tra le principali realtà a livello mondiale nell’ambito dei servizi It, ricerca neolaureati in tutta Italia e anche in Toscana, che saranno inseriti in uno dei centri di competenza, lavorando a fianco di figure senior, in un’ottica di sviluppo e formazione costante. Per partecipare alla selezione occorre avere una laurea triennale o magistrale conseguita in una delle seguenti facoltà: informatica, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, matematica, fisica, ingegneria biomedica, elettronica, data science, automazione. E’ inoltre richiesta buona conoscenza della lingua inglese ed è gradita una buona conoscenza di uno o più dei linguaggi di programmazione Java, C++, C#, Python, Sql. Per candidarsi e per consultare tutte le posizioni aperte: it.nttdata.com/career. In ambito It è alla costante ricerca di personale Var Group, azienda operante nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali che seleziona sia giovani talenti che candidati con esperienza (il link di riferimento è il seguente: careers.vargroup.it/posizioni-aperte), e diverse opportunità di lavoro arrivano anche dall’ecosistema dell’innovazione Nana Bianca. Per la Savino del Bene seleziona sviluppatore Java, sistemista informatico, tecnico junior, mentre altre posizioni aperte sono consulenti a partita Iva nel settore dell’energia rinnovabile per la Toscana, specialisti del servizio clienti per la sede di Firenze. Per informazioni e per candidarsi: nanabianca.applytojob.com/apply.

mo. pi.