Taiji quan, la lezione di Universi paralleli

Domani anche a Prato si festeggia è la Giornata mondiale del Taiji quan e Qigong, grazie all’associazione Spazio Universi Paralleli, che invita a scoprire questa antica arte tradizionale cinese in una lezione collettiva gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano migliorare la propria salute e il proprio benessere. L’appuntamento è domani mattina dalle 9.30 alle 11 in mezzo al verde dei giardini degli ulivi in viale Galilei, all’altezza del Bar Doris: gli insegnanti della scuola di Universi Paralleli, sotto la supervisione di Alfredo Albiani, maestro della disciplina (tecnicamente è quinta generazione del Taiji quan), che da oltre 40 anni insegna Yoga, Qi gong, Taiji quan, meditazione, animeranno la mattinata: sono previsti momenti di pratica collettiva con esercizi adatti a tutte le età e dimostrazioni pratiche. Chi volesse seguire la dimostrazione di domani mattina da casa, può collegarsi a zoom, piattaforma sulla quale è prevista una diretta streaming, richiedendo il link con un mezzaggio whatsapp al 351 8708297.

La Giornata mondiale si celebra domani in tutto il mondo per celebrare la nascita di Zhang San Feng, considerato il fondatore del Taijiquan. La manifestazione dalla fine degli anni ’90, ricorre ogni ultimo sabato di aprile, in più di 70 nazioni con lo scopo di promuovere le discipline del Taiji Quan e del Qigong. La missione principale è diffondere e far conoscere la ricerca per la salute, legata alla medicina antica cinese e di indirizzare gli interessati agli insegnanti nelle loro città. La libera associazione Spazio Universi Paralleli, attinge alla tradizione orientale e aiuta a coltivare la salute e migliorare la qualità del proprio quotidiano, attraverso lo studio e la pratica delle discipline corpo-mente, quali il Tai Ji Quan stile Yang, Lee e Chen, Qi Gong, Yoga e la medicina classica cinese. Spazio Universi Paralleli ha sede in via Pomeria 97, promuove corsi e altre iniziattive. Per maggiori informazioni si può chiamare il 351 8708297 oppure scrivere a [email protected]