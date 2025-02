Taglio del bosco: "È irregolare". Via alle indagini

Taglio del bosco in zona Campo solare, il Comune chiede ai carabinieri forestali di fare le verifiche. Il taglio di una porzione di bosco, nei pressi di Albiano, sulla collina montemurlese, ha lasciato perplesso più di un cittadino che ha prontamente posto la questione al Comune.

I residenti nella zona che si sono rivolti all’amministrazione comunale lamentano di un possibile taglio indiscriminato di alberi e querce senza le dovute autorizzazioni o il rispetto per l’ambiente boschivo.

In base alle legge forestale della Toscana, la competenza in materia di taglio di alberi in area boschiva è demandata all’Unione dei Comuni, in questo caso della Valbisenzio. A far chiarezza è il sindaco Simone Calamai: "Al Comune non perviene alcuna comunicazione in merito ai tagli boschivi effettuati sul territorio, pertanto l’amministrazione non si può esprimere circa la correttezza del taglio. A questo proposito, però, ho chiesto ai carabinieri forestali di effettuare tutte le necessarie verifiche circa le autorizzazioni e la modalità di taglio delle piante. Inoltre – aggiunge Calamai – L’amministrazione comunale ha inoltrato le segnalazioni dei cittadini all’Unione dei Comuni della Val Bisenzio che ha competenza diretta sull’area del Campo Solare. È interesse primario del Comune di Montemurlo che i tagli boschivi siano effettuati nel rispetto delle regole e dell’ambiente. Sappiamo bene quanto i boschi rappresenti una risorsa per la tutela della salute e della nostra collina. È importante – conclude – che le piante siano gestite con la modalità corretta per evitare dissesti e smottamenti".