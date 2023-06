Sweet Child, la banda suona il rock E trionfa al Santomato Live under 17

C’è un nuovo gruppo emergente in città e sembra avere tutte le carte in regola per fare strada nel mondo della musica. O almeno per provarci. Gli Sweet Child (nome tratto non a caso da un brano dei loro idoli, i leggendari Guns’N’Roses) hanno appena ottenuto la loro prima vera consacrazione aggiudicandosi la vittoria nella categoria Under 17 sul palco del Santomato Live Contest, per la gioia del loro mentore, Massimo Dattoli della School of Rock di Tobbiana. Il nome però non inganni: di "dolce" nella musica di questi scatenati adolescenti, al secolo Elisa Puggelli (prima chitarra), Lucrezia Giannini (bassista e cantante), Bianca Brescia (cantante), Leonardo Innocenti (piano), Ettore Girelli (batteria), Ettore Meoni (seconda chitarra), c’è molto poco. I riferimenti musicali, strano a dirsi per i sei 15enni componenti della band, guardano a sonorità di riferimento per i nostalgici del secolo scorso. Rock, rock e ancora rock. Si va dai citati Guns agli Oasis, passando per Ramones, Cult, Radiohead. Gente che quando suona arriva al cuore e, quasi certamente, anche ai timpani, gli Sweet Child, che ora stanno anche preparando un loro primo inedito, oltre ad avere un tour serrato di esibizioni in vari locali della provincia (e non solo). "Il Santomato Live è stata per noi una gran bella vetrina. Suoniamo insieme da pochi mesi, ma siamo tutti nati con la passione per la musica e ci piacerebbe diventasse il nostro lavoro – spiegano i ragazzi, tutti pratesi -. Ci piace molto esibirci dal vivo, perché la nostra energia arriva meglio al pubblico. Ma stiamo anche lavorando in studio alle nostre prime realizzazioni personali di gruppo, sia in italiano che in inglese. Presto le pubblicheremo".

Leonardo Montaleni