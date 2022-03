Inaugurato il Conad City in piazza San Francesco

Prato, 10 marzo 2022 - Taglio del nastro per il nuovo Conad City di piazza San Francesco a Prato, dopo la ristrutturazione dello storico edificio che fino al 2014 ha ospitato la sede della Banca Toscana.

“Dopo sette anni, siamo fieri di annunciare finalmente l’apertura di questo nuovo punto vendita in centro, che ci permette di servire ancor meglio i nostri clienti in una delle piazze più importanti della città di Prato, all’interno di un edificio prestigioso – dichiarano Fabio, Paolo e Tommaso Signorini, Soci di Conad Nord Ovest – Con questa apertura ampliamo l’offerta Conad in città, con la volontà di contribuire a riqualificare il centro storico e a rimettere a disposizione della nostra comunità un bellissimo edificio situato all’interno delle mura antiche, offrendo un servizio innovativo a tutti i cittadini. Siamo una famiglia pratese – ci tengono a sottolineare i Signorini - e per noi è importante dare il nostro contributo sia rivitalizzando il centro storico, che valorizzando le eccellenze del nostro meraviglioso territorio, grazie ad un’attenta selezione dei migliori prodotti provenienti da aziende locali. I cittadini ci aspettavano e noi siamo orgogliosi di poter soddisfare tutte le loro esigenze con una proposta di spesa completa, funzionale, di qualità e comoda. Il punto vendita, infatti, è facilmente raggiungibile a piedi per i residenti in centro, ma anche in auto grazie alla presenza di un parcheggio pubblico situato in piazza”.

Il Conad City di piazza San Francesco - che si sviluppa su 400 mq di superficie di vendita, dispone di 4 casse tradizionali - si va ad aggiungere all’offerta Conad già presente in città che fa capo alla società Signo, della famiglia Signorini, con circa 300 dipendenti. Il negozio sarà aperto tutti i giorni con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21.30 e la domenica dalle 8.30 alle 20.