Suore Minime in Cina Mostra dal 6 giugno

Le suore Minime in Cina raccontate da fotografie inedite. Il progetto nasce dal gruppo "Oltre il Centenario" che si è formato nell’ambito delle celebrazioni per i cento anni dalla morte della Beata Madre Margherita Caiani. Martedì 6 giugno (alle 21) alla Casa Madre di Poggio aprirà la mostra "Con gli occhi puntati lontano" che ripercorre le tappe fondamentali delle sei Minime che nel 1932 si imbarcarono sul piroscafo Conte Rosso per raggiungere la Cina. Qui, in situazione di pericolo costante, le suore salvarono la vita di tante bambine fino al 1949, anno in cui furono costrette a fuggire a causa dell’avvento del regime comunista. Curatori sono Gabriele Marco Cecchi (che ha selezionato le foto e scritto i testi) e Andrea Foligni (che ha realizzato le composizioni grafiche dei tredici pannelli).

"Le foto – spiega Cecchi – sono in gran parte inedite. Grazie alla potenza evocativa di queste immagini, sarà possibile rivivere la coraggiosa avventura missionaria delle sei Suore Minime in Cina. Si tratta di una storia potente, emozionante, che ebbe un finale doloroso. Eppure questa esperienza è stata il primo passo di un’azione missionaria che oggi vede le Minime presenti in Brasile, in Egitto, in Sri Lanka, a Betlemme e in Giordania". La serata inizierà con il saluto della Madre Generale suor Annalisa Colli e verrà riproposto il documentario sull’esperienza delle sei Minime in Cina, anch’esso realizzato da Gabriele Marco Cecchi e Andrea Foligni, con musiche di Samuele Luca Cecchi. Il video, presentato lo scorso 11 novembre al teatro Ambra, contiene la voce narrante di suor Maria Salesia (audio restaurato da Samuele Luca Cecchi), una delle protagoniste di questa esperienza in Cina. Mostra aperta fino al 18 giugno.

M. Serena Quercioli