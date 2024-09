Suona la carica per 1730 alunni. Calo di iscritti alla scuola media

Suonerà tra dieci giorni la prima campanella per il nuovo anno scolastico. Sono 1730 i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni, dalla scuola dell’infanzia fino alle medie, che ritorneranno sui banchi di scuola. Sono 325 i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo Margherita Hack: 72 alla ’Grazia Deledda’, temporaneamente trasferita al centro polivalente di piazza Donatori di sangue, 54 alla ’Ilaria Alpi’ di piazza Amendola a Oste, 80 alla ’Leonetto Tintori’ di via Micca a Bagnolo, 65 alla scuola ’Loris Malaguzzi’ di via Rosselli a Montemurlo e infine 54 alla ’Sergio Giorgetti’ di via Venezia a Oste, accanto alla quale sta sorgendo il nuovo asilo nido che ospiterà il Piccino Picciò di via Toti.

I bambini dai 6 agli 11 anni iscritti la scuola primaria sono 734 divisi nei vari plessi: 349 alla ’Alberto Manzi’ di Morecci, 188 alla ’Anna Frank’ di Oste” e 197 alla ’Margherita Hack’ di Bagnolo. I ragazzi più grandi che quest’anno frequentano la scuola secondaria di primo grado Salvemini- La Pira sono 519. Per quanto riguarda, invece, la scuola paritaria Ancelle del Sacro Cuore di piazza Contardi gli iscritti sono 47 all’infanzia e 105 alla primaria. Dati in linea generale con il 2023 quando i gli iscritti all’infanzia furono 329 e 743 alla primaria. L’unico calo che si evidenzia riguarda la scuola media dove si registra un meno 53 tra i 572 iscritti del 2023 e i 519 di quest’anno. Come da tradizione lunedì 16 settembre il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla pubblica istruzione Antonella Baiano saranno alla scuola media Salvemini – La Pira per dare il benvenuto ai nuovi studenti e per salutare gli insegnati. Il giro di saluti di benvenuto proseguirà poi nelle altre classi e nei vari plessi scolastici dell’infanzia e della primaria, nonché alla paritaria del Sacro Cuore.

"Stiamo lavorando affinché tutto possa funzionare al meglio fin dai primi giorni di scuola. In particolare, nell’interesse delle famiglie, tutti i servizi scolastici come mensa, trasporto, pre e post scuola ripartiranno subito- spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano – Le iscrizioni per l’anno 2024-2025 sono in linea con gli anni passati. L’unico calo più evidente riguarda la sola scuola media. In questi giorni stiamo portando a termine le ultime piccole manutenzioni sugli edifici per accogliere al meglio i nostri studenti".