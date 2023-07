Sunset Run, il centro storico si colora di rosa Cinquecento sfidano il caldo per la solidarietà

Un centro colorato di rosa. E’ l’immagine che hanno lasciato l’altra sera i 500 partecipanti alla Sunset Run, la manifestazione non competitiva promossa dall’Ordine dei commercialisti e giunta alla quarta edizione.

"Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato, è stata una bellissima occasione per condividere il valore dello stare insieme, collaborando per sostenere due belle iniziative di solidarietà – mette in evidenza il presidente dell’Ordine, Filippo Ravone – la manifestazione ha visto una partecipazione che è andata ben oltre ogni aspettativa ed è stata organizzata davvero al meglio. Per questo rinnovo profonda gratitudine a coloro che si sono impegnati senza risparmio di forze, in particolare i colleghi Gianni Roselli, che ha coordinato il progetto, con Caterina Rossi, Valentina Lombardi, Michele Scopelliti, Arturo Totti, Filippo Bellini, Gianni Tempesti".

I Commercialisti in tempi brevi faranno i conti delle risorse raccolte: "Il ricavato della gara quest’anno è destinato alle associazioni Communitas, per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna, e Gefyra per famiglie affidatarie e adottive, molto attiva nel nostro territorio", ricorda Ravone.

Ha dato il via alla gara l’assessore Flora Leoni. La vittoria della manifestazione è andata a Silvia Fogacci per le donne e a Filippo Bellini per gli uomini. Lo studio professionale che si è segnalato ma il maggior numero di presenze in gara è Mazzone & Associati.