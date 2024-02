Sull’inceneritore è scontro totale. Consiglio aperto, prevista bagarre

Ancora apertissima la questione "inceneritore". I sindaci di Montale e di Quarrata hanno lanciato la loro proposta: una proroga di 3 anni più uno della gestione dell’impianto, che al momento scadrebbe il 31 dicembre 2024, la riapertura delle manifestazioni di interesse, un referendum consultivo ma ’politicamente vincolante’ tra i cittadini di Quarrata, Montale e Agliana entro la fine del 2025 sul futuro dell’impianto. La proposta secondo i sindaci deve passare dall’assemblea dei soci del Cis, che dovrà emanare il bando per la proroga della gestione, e anche, entro marzo dall’approvazione dei consigli comunali. Prima del referendum ci dovrà essere un percorso partecipativo e inoltre i sindaci si impegnano alla conclusione dell’indagine epidemiologica.

Di diverso avviso il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai che si è più volte espresso sull’assoluta necessità dichiudere l’impianto. I quattro sindaci della Piana si confronteranno con i cittadini giovedì alle 21, nel consiglio comunale aperto al dibattito pubblico sul termovalorizzatore di Montale.

Visto il tema è prevista bagarre. Consiglio a cui prenderanno parte anche i consiglieri comunali che hanno costituito, già nel 2015, l’associazione "Iononcisto", formato da consiglieri comunali di Montale, Agliana, Quarrata e Montemurlo uniti dalla contrarietà al mantenimento, anche in forme rinnovate, dell’inceneritore di Montale e favorevoli quindi alla conferma degli impegni presi dalle amministrazioni comunali della piana per la sua dismissione. Si tratta della consigliera Barbara Innocenti di Insieme per Montale, dei quattro consiglieri del centrodestra di Montale guidati dal capogruppo Lorenzo Bandinelli, i consiglieri di Agliana Alberto Guercini, Fabrizio Nerozzi e Massimo Bartoli, Nicoletta Santoni del M5S di Montemurlo.