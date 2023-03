Successo per l’open day dedicato al tessile Adesso i candidati aspettano una chiamata

E’ stata buona l’affluenza in occasione dell’open day dedicato a chi cerca lavoro nel settore tessile, andato in scena nei giorni scorsi al Centro per l’impiego di Prato. Tanto che la mattina si è creata la fila, in attesa che gli operatori potessero ricevere per un colloquio chi si era presentato in via Pistoiese 558E. Hanno partecipato cittadini di diverse età: dal giovane con poca esperienza all’adulto con alle spalle un percorso più articolato. I candidati, sia uomini che donne, italiani e stranieri, hanno consegnato il loro curriculum e adesso confidano nella chiamata da parte di un’azienda. Le figure - con o senza esperienza - maggiormente richieste? L’addetto alle macchine, alla rifinizione, il ricamatore, l’operaio in tintoria e il perito tessile, solo per fare qualche esempio.

Dopo aver preso in consegna i curriculum ieri, gli operatori del Centro per l’impiego li segnaleranno alle imprese. Fra chi ha partecipato c’è Giulia Castellino, 25enne senza lavoro da novembre. "Dopo aver svolto un tirocinio sono rimasta disoccupata. Ho sentito di questa opportunità e allora ho deciso di sfruttarla, sperando di avere più fortuna rispetto ai precedenti tentativi – ha raccontato – Ho portato un sacco di curriculum in giro e ho avuto dei colloqui, ma senza nulla di concreto. Spero di lavorare nel tessile". Sono in programma altri tre open day al Centro dell’impiego: il 18 aprile per il l settore della ristorazione, il 4 maggio sarà protagonista il comparto della logistica e infine il 21 maggio quello sanitario.

Francesco Bocchini