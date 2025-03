Studio "pilota" sul sistema idraulico. A breve interventi a Bagnolo e Oste

MONTEMURLOIl sindaco Simone Calamai ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dello studio pilota, condotto da Publiacqua, sul sistema idraulico, lunedì scorso, a margine dello sportello mensile di ascolto dei cittadini promosso da Comune e Publiacqua. È stata l’occasione per il sindaco di fare il punto sull’avanzamento del reticolo idraulico, che sta svolgendo Publiacqua Montemurlo, un vero e proprio "studio pilota a livello regionale" che procede rapido e dovrà dare risposte sulla gestione delle acque superficiali.

"Come Comune abbiamo chiesto di procedere per step; questa metodologia – spiega il sindaco Calamai – ci consente di andare a effettuare nuovi interventi che possono apportare benefici immediati, dopo l’intervento già effettuato a Oste con la realizzazione del nuovo invito dello scarico fognario su via Oste". Il ’facilitatore’ favorirà infatti il deflusso in fognatura delle acque meteoriche provenienti dalla della zona di via Pomeria, via Due Giugno e via Quarto dei Mille, che da tempo evidenziano problemi di allagamenti stradali.

In tutto sono 12 schede riguardanti interventi che stanno per essere attuatati. Uno degli aspetti che accomuna questi interventi è l’eliminazione delle acque parassite dal sistema di drenaggio. Due dei punti focali su cui si concentreranno i lavori: la cassa di espansione di drenaggio del versante del Monteferrato a Bagnolo e l’altro il sistema di deflusso delle acque di Oste con la cassa di espansione dell’Agnaccino e con la rete dei sifoni sotto il torrente Agna.

In questi giorni, inoltre, il Consorzio di bonifica Medio Valdarno, su forte richiesta del Comune, ha effettuato lo sfalcio e la pulizia completa del materiale abbandonato lungo il collettore che c’è in via Pola, collettore che è a servizio dell’impianto di sollevamento che è in gestione a Publiacqua.