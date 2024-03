Studio di grafica e design vuole allargare il team

1 GRAFICO

Uno studio di grafica e design sta ancora cercando

un grafico. La risorsa si inserirà in un team di tre grafici e si occuperà di progettazione e composizione grafica di opere visive per progetti in ambito tessile-abbigliamento e design industriale. Richieste conoscenza pacchetti MAC, esperienza minima nell’utilizzo di programmi di graphic design (Photoshop, Indesign, Illustrator) e conoscenza intermedia della lingua inglese. Lavoro full time

dal lunedì al venerdì, l’impresa proporrà al candidato un contratto di apprendistato o di mestiere. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura.

(Rif.: PO-218428)