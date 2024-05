Studenti si sfidano a colpi di tessile. Gare nazionali in scena al Buzzi

Vincitore della gara nazionale di Sistema Moda nel 2023, il Buzzi è stato incaricato dal Ministero dell’Istruzione e del merito di organizzare quest’anno le gare nella propria sede. Le prove teoriche si sono tenute venerdì, mentre ieri mattina è stata la volta delle prove pratiche di laboratorio: prestazioni impegnative, della durata di 11 ore, a cui hanno partecipato 13 ragazzi delle quarte - uno dei quali del Buzzi - provenienti da altrettante scuole d’Italia. Queste le scuole partecipanti oltre al Buzzi: Istituto Olga Fiorini di Varese, IIS Marzotto-Luzzatti di Vicenza, ITSGC Primo Levi di Monza e Brianza, ISIS D’Este Caracciolo di Napoli, ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria, IISTL Russel Newton e Istituto Cellini Tornabuoni di Firenze, IIS Caterina da Siena di Milano, ITIS Pietro Paleocapa di Bergamo, ISIS Paolo Carcano-Setificio di Como, ISI Garfagnana di Lucca, ITC De Nicola di Catania. I risultati si avranno nei prossimi mesi. Quello delle gare del tessile è un appuntamento nazionale tradizionale, che vede impegnati - accompagnati dai loro insegnanti - alcuni fra gli studenti migliori di scuole d’eccellenza: un’occasione anche per scambiarsi esperienze, conoscere i rispettivi territori. E’ su questo aspetto che si sono innestate le iniziative organizzate dal Buzzi e da Confindustria Toscana Nord. I docenti ospiti sono stati accompagnati nelle aziende Nova Fides, Paola Textile e Gori Alberto; poi assieme agli studenti appuntamento al Museo del tessuto per gli stessi docenti e per rappresentanti del PTP Moda Prato - Firenze.

Agli ospiti è stata riservata una visita alla mostra su Walter Albini; a seguire una tavola rotonda moderata da Lucrezia Sandri che ha coinvolto le imprese Beste spa e Lanificio Bisentino spa. "Ospitare le gare del tessile è stato un onore e un piacere – dice il dirigente del Buzzi Alessandro Marinelli – . Siamo soddisfatti dell’occasione di incontro e di dialogo fra gli studenti e fra i docenti. Anche gli eventi collaterali hanno contribuito a creare un senso di comunità fra persone che costituiscono la filiera della formazione della moda". "Occasioni come questa sono preziose perché consentono aperture verso l’esterno e rafforzano lo spirito di corpo degli studenti rispetto alla loro scuola – conclude il delegato alla formazione della sezione Sistema moda di Ctn Giovanni Santi –. Abbiamo collaborato volentieri col Buzzi, riscontrando in docenti e studenti interesse per la realtà pratese". Ieri la conclusione delle gare e degli eventi collaterali, con la visita all’azienda Marco Lucchesi e al centro storico.