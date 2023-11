Studenti in classe, ma non tutti A Montemurlo e Cantagallo le scuole restano ancora chiuse

PRATO

Prove di normalità per gli studenti pratesi di ogni ordine e grado che da oggi torneranno dietro al banco di scuola. L’unica eccezione sarà per la scuola infanzia statale Pacciana in via di Cantagallo che rimarrà chiusa per il ripristino delle funzionalità del plesso scolastico. Il Comune raccomanda alle famiglie soprattutto quelle che insistono nelle zone più colpite dall’alluvione di evitare il più possibile spostamenti con le autovetture.

Anche il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri ha firmato l’ordinanza per la ripresa delle lezioni. Vernio e di Carmignano, ad eccezione del nido Sale e Nuvole di Seano gestito dall’ Arci che ha subito gravissimi danni durante l’alluvione. Il sindaco di Montemurlo Simone Calamai ha disposto per oggi la sospensione delle attività didattiche nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, chiuse anche le scuole di Cantagallo. A Vaiano le scuole dell’Istituto Bartolini invece resteranno tutte aperte fino alle 18 (o alle 18.30) per permettere ai genitori e alle famiglie di fronteggiare meglio l’emergenza di questi giorni. Le strutture degli asili nido Sale e Nuvole di Seano e il Regno di Mangionia di Oste sono rimaste seriamente compromesse dall’alluvione.

"Voglio ringraziare il lavoro svolto dalla Protezione civile, dalla Polizia municipale, dai vigili del fuoco, da tutti i dirigenti, dal personale scolastico ed extra-scolastico, dalle famiglie, dai volontari e dai tecnici del Comune di Prato - spiega l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi - per aver collaborato sin da subito affinché le scuole potessero riaprire in tempi relativamente brevi". Nei giorni scorsi sia le scuole superiori che gli istituti comprensivi sono stati controllati dai tecnici del Comune e della Provincia.