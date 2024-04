"Studenti del Gramsci Keynes guidano tour a Montemurlo per progetto d'interscambio regionale"

Grande entusiasmo per la 3DE dell’indirizzo turistico del Gramsci Keynes per la partecipazione al progetto d’interscambio regionale "La Toscana raccontata dalla Generazione Z". Obiettivo è la realizzazione di un tour studiato e preparato dagli stessi studenti, la cui scelta è caduta su Montemurlo. Qui hanno ospitato i loro coetanei provenienti dall’istituto Ipsar Matteotti della provincia di Pisa e li hanno guidati in prima persona alla scoperta delle peculiarità storico-culturali del territorio seguendo un itinerario creato per l’occasione senza tralasciare la sua fruibilità futura dal urismo locale. Il tour è partito dalla Rocca di Montemurlo e dalla sua Pieve per poi visitare il Museo storico della Linea Gotica (nella foto), continuando con una degustazione di prodotti tipici pratesi all’hotel I vivai per chiudersi all’azienda Comistra, leader nella produzione di materie prime riciclate. Intanto il 23 aprile gli stessi studenti della classe 3DE andranno in visita a Santa Fiora, a Grosseto, dove saranno accolti per la visita guidata del territorio dalla 3°A dell’istituto tecnico economico di Santa Fiora. Un ruolo importante di coordinamento è stato svolto dal professor Giuseppe Aucello, con cui hanno collaborato il Museo Storico della Linea Gotica, The Land Ladies, Comistra e I vivai.

Sa.Be.