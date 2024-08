Struzzo corre in tangenziale

Si è allontanato dall’allevamento in cui viveva e si è messo a passeggiare nelle strade intorno alla tangenziale. Ad accorgersi della "strana" presenza sulla strada sono stati alcuni automobilisti che hanno subito allerto i vigili del fuoco. Ad andare a spasso per le vie della città è stato uno grosso struzzo che, spaventato dalle auto, si è poi rifugiato in un campo. L’animale è stato poi catturato dai pompieri con l’aiuto di due veterinarie. I vigili del fuoco della centrale di Prato sono intervenuti nella tarda mattinata di ieri nei pressi di via delle Risaie in zona Tavola per recuperare lo struzzo scappato da un allevamento. L’animale, che in un primo momento sembrava potesse creare problemi alla circolazione su viale XVI Aprile, si è successivamente rifugiato nei campi adiacenti a via delle Risaie. Lo struzzo era ferito e spaventato per cui si è reso necessario l’intervento delle dottoresse veterinarie della Asl e del giardino zoologico di Pistoia, grazie al quale gli è stato somministrato un sedativo. Una volta addormentato, l’animale è stato recuperato e trasportato di nuovo all’allevamento.