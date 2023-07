Stroncato traffico di droga, quattro arresti

Prato, 11 luglio 2023 – Dodici chili di droga sequestrati, quattro arresti e 600mila euro di possibili proventi sottratti all’attività criminale. E’ il risultato dell’operazione antidroga dei carabinieri illustrata stamattina al comando provinciale.

In particolare sono finiti in manette una coppia cinese, 60 anni lui e 53 anni lei, e due ventenni, tutti corrieri di un’organizzazione che faceva arrivare la droga, shaboo e ketamina, direttamente dall’Olanda in confezioni di latte per neonati.

I militari hanno sorpreso i quattro cinesi in un albergo di Galciana, in due camere diverse. La droga si trovava in valigie.