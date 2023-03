Storie di donne, ottanta anni dopo Ecco ’Cipria’ di Piperno

Anteprima alla presenza del regista, giovedì 23 marzo alle 21.15. Sul grande schermo del cinema Terminale, ecco "Cipria" che sarà introdotto in sala dall’autore Giovanni Piperno; una produzione e distribuzione di LucaCinecittà. Mentre l’Italia è in guerra, siamo nel 1941, una casa cosmetica di Giuseppe Visconti di Modrone padre del regista Luchino, lancia un concorso legato alla marca di una nuova cipria, "Velveris, velo di primavera". Il concorso chiede al pubblico femminile di inviare le loro storie. Storie vere di donne, storie quotidiane da inviare al giornale "L’illustrazione del popolo". Le migliori storie, saranno poi pubblicate, radiosceneggiate , almeno la storia vincitrice, trasformata in un film. L’ideatore del concorso è Dino Villani, patron delle prime edizioni di Miss Italia. In giuria Cesare Zavattini, Alba De Cespedes, Luchino Visconti, Vittorio De Sica. Il concorso avrà un successo incredibile con storie arrivate in centinaia. Ma questo bel sogno si dovrà interrompere bruscamente per la guerra. Quelle storia di donne sono state ritrovate. Così finalmente ottanta anni dopo quelle storie rimaste nel cassetto sono diventate un film che si è avvalso di una incredibile serie di filmati tratti dall’Archivio Luce.

Federico Berti