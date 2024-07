Storia, sport e letteratura. Ecco il trekking dantesco

Famosa per essere citata da Dante, attrattiva per tanti appassionati di trekking. L’abbinamento fra storia, sport e letteratura viene spontaneo con la Rocca di Cerbaia: è un trekking di ispirazione dantesca quello che organizzano per domani sera il Comune di Cantagallo e la Fondazione Cdse, un itinerario dal titolo evocativo - "Uscimmo a riveder le stelle" - che ci riporta all’ultimo verso dell’Inferno ma che vuole farci scoprire un cammino storico-letterario tutto a piedi, con una visita guidata e l’osservazione del cielo al buio. Un luogo dal fascino leggendario, che domina la vetta di uno sperone roccioso di quasi 400 metri di altezza.

L’appuntamento dà la possibilità di raggiungere la Rocca in autonomia o con una guida. In quest’ultimo caso il punto di ritrovo è al ponte di Cerbaia a Carmignanello alle 18.30 (10 euro per gli adulti, gratis per bambini sotto i 12 anni). In alternativa, è possibile arrivare in autonomia da Montecuccoli (sentiero Cai 448, andata e ritorno 7 chilometri con 250 metri di dislivello) oppure da Carmignanello, ponte di Cerbaia (sentiero di Dante Cai 448, andata e ritorno 5 chilometri con un dislivello 200 metri). Avventurarsi in questi percorsi richiede una certa abitudine al cammino, scarpe con suola scolpita, acqua e repellente per gli insetti e torcia. Al calar del sole, si gusterà una cena al sacco per poi addentrarsi nei misteri di questa suggestiva fortificazione con Alessia Cecconi della Fondazione Cdse, guida della visita guidata "Rocca Cerbaia tra arte e misteri" (alle 20.30). Alle 21.30 tutti con il naso all’insu per osservare il cielo con l’associazione Polaris. Prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it.