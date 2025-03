Stoccaggio di alimenti. Serve personale formato. Al Datini il corso gratuito

Un’occasione di formazione per chi è in cerca di lavoro, un’opportunità per trovare personale qualificato. Viaggia sul doppio binario, l’accordo quadro della durata di tre anni, siglato dall’istituto professionale Datini e l’agenzia Manpower.

Il corso, completamente gratuito e in partenza il primo aprile, si rivolge a 15 maggiorenni disoccupati che vogliono ricollocarsi nel mondo del lavoro o semplicemente acquisire una specializzazione in più. La specificità di questi corsi è proprio quella di andare a formare figure professionali in base alle richieste del mercato del lavoro.

"Abbiamo aderito a questa iniziativa – sottolinea la dirigente scolastica Francesca Zannoni – perché è un’esigenza che arriva direttamente dalle aziende, e quindi concretamente si potrebbe trasformare in posti di lavoro. Le lezioni sono rivolte anche ai ragazzi che erano iscritti e che non sono riusciti a portare a termine gli studi".

Le lezioni, per un totale di 80 ore, si svolgeranno all’interno del Datini e quindi si avvarranno della professionalità e delle attrezzature della scuola: in particolare i docenti del Datini terranno lezioni legati all’Hccp, all’etichettatura e alle scienze alimentari, quelli di Manpower sull’uso del muletto e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Al termine i partecipanti avranno un attestato per addetto alla gestione di magazzini alimentari oltre al patentino per la guida del muletto.

"Sono necessarie sempre maggiori competenze di logistica, etichettatura e gestione degli alimenti - spiega Lisa Baldini di Manpower -. A Prato ci sono molti magazzini che si occupano di logistica per fresco e surgelati, quindi abbiamo riscontrato una esigenza di addetti in questo settore".

L’accordo è volto quindi ad attivare un’importante collaborazione in ambito formativo, con lo scopo di supportare l’inserimento occupazionale di giovani e meno giovani e rispondere alla necessità di competenze richieste dalle aziende di vari settori pratesi: industria alimentare, logistica in ambito alimentare, turismo e ristorazione.

"La partecipazione del Datini all’accordo quadro costituisce un valore aggiunto per la realizzazione dell’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, nell’ambito del più ampio sistema di formazione regionale integrato - aggiunge la dirigente - . Questo percorso formativo in partenza si realizza attraverso la condivisione di competenze professionali, attrezzature e strumenti per l’innovazione didattica ed organizzativa. Una particolare attenzione è rivolta alle richieste del territorio, con l’intento di formare figure professionali con competenze specifiche indispensabili per poter operare nel settore alimentare".

L’accordo rafforza il legame tra scuola e mondo del lavoro: "L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per le aziende e i lavoratori del territorio, al fine di colmare quel divario tra domanda e offerta che riguarda in particolare i profili specializzati nel settore dell’industria alimentare, logistica, turismo e ristorazione - aggiunge Francesco Clerissi di ManpowerGroup -, grazie a questa collaborazione, sarà possibile definire corsi di formazione con un duplice obiettivo: da una parte, fornire alle persone in cerca di lavoro le competenze necessarie; dall’altra, offrire alle imprese locali la possibilità di introdurre nuovi talenti e professionalità". Per iscriversi: https://www.manpower.it/it/.

Silvia Bini