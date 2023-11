Stilista e sistemi informatici. Full time e impegno fisso

1 STILISTA

Un’impresa di Prato sta ancora cercando uno stilista con esperienza pregressa e pluriennale nella mansione. La risorsa si occuperà nel dettaglio di attività inerenti la progettazione del campionario, la progettazione di prototipi, la definizione colori, forme, materiali e stili, la disegni e sketch e della supervisione della produzione. Titolo di studio richiesto ai fini della selezione: diploma di scuola secondaria superiore. Particolarmente gradita conoscenza dello sviluppo di sistemi informatici. Orario lavorativo full time, offresi contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura.

(Rif.: PO-203743)